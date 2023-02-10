Подоляк хочет объяснить Илону Маску, «в чем он ошибается»

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что нужно объяснить американскому бизнесмену, миллиардеру Илону Маску необходимость доступа украинских военных беспилотников к интернету через сеть спутниковой связи Starlink, – сообщает немецкое издание Die Welt.

В интервью изданию Подоляк заявил, «Маск видит себя не только крупным предпринимателем в IТ-сфере, но и пытается показать компетентность по вопросам глобальной политики. …Я думаю, мы должны поговорить с Маском, чтобы объяснить ему наши мотивы, а также – как и где он ошибается».

«Любые проблемы можно решить, если правительство Украины и руководство компании SpaceX будут иметь постоянный диалог. Я думаю, мы найдем точки соприкосновения, чтобы все это обсудить», – подчеркнул советник главы Офиса Зеленского.

Напомним, что 9 февраля президент и главный операционный директор компании Илона Маска SpaceX Гвинн Шотвелл заявила о решении ограничить возможности использования спутникового интернета Starlink для боевиков ВСУ.

Киев, Иван Бабурин

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