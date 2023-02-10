Белый дом выделил Киеву очередные миллиарды для покрытия дефицита госбюджета

Премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства в пятницу, 10 февраля, заявил, что кабмин одобрил решение о привлечении гранта от США в размере шести млрд. долларов, – сообщают украинские СМИ.

Во время своего выступления Шмыгаль сказал: «Это средства, которые мы так же направим на социальные программы, образование, медицину. Соответствующий грант поступит через Фонд доноров, который администрируют Международный банк реконструкции и развития и Международная ассоциация развития. Также через этот фонд будет предоставлен грант в размере 165 млн. долларов от ряда европейских стран. … С начала этого года международные партнеры уже предоставили Украине 4,2 млрд долларов».

Напомним, что ранее украинский минфин сообщал, что В 2023 году дефицит бюджета составляет около 38 млрд. долларов.

Киев, Иван Бабурин

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