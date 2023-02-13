Кулеба заявил, что Российскую империю создали французы, немцы и украинцы

Глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба в понедельник, 13 февраля, заявил, что основателями Российской Империи были украинцы, французы и немцы, поэтому определять дальнейшую судьбу России имеют право эти страны, – сообщают украинские СМИ.

В соцсетях распространяется видеоролик с записью эфира украинского телеканала Freedom, где Кулеба говорит следующее: «Если до этого Россия как империя определяла судьбу Украины от Европы, то теперь Украина как часть Европы будет определять судьбу Российской империи. По сути, триста лет истории перевернутся вверх дном. Российскую империю создали французы, немцы и украинцы, и теперь нам надо решать, что делать с ней дальше».

«Моя точка зрения не является официальной позицией Киева», – отметил украинский дипломат.

Киев, Иван Бабурин

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