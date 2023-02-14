Киев предложил заменить «8 марта» Днем украинки и отменить День Победы

Депутаты верховной Рады предложили отменить празднование Дня Победы, Международного женского дня и Первомая. Их предложено заменить новыми праздниками с национальным колоритом.

Законопроект зарегистрирован в Раде 13 февраля, сообщил портал «Страна.ua».

«8 марта» предложено заменить Днем украинской женщины. Его полагается праздновать в день рождения поэтессы Леси Украинки, 25 февраля. Еще один праздник в честь женщин планируется установить во второе воскресенье мая – в честь Дня матери.»

Чтобы не терять выходной день в марте, предлагается установить государственный праздник 9 марта, в день рождения Тараса Шевченко.

Депутаты предложили отменить празднование Дня труда 1 мая и Дня победы 9 мая. Праздничным может остаться только День памяти и примирения 8 мая, который предложено не делать выходным.

Киев, Наталья Рязанова

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