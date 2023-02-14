Украинские военные заметили «российские воздушные шары»

Представитель командования ВВС Украины Юрий Игнат во вторник, 14 февраля, заявил, что в небе над Украиной замечены воздушные шары, запущенные с территории России, – сообщает издание «Украинская правда».

В комментарии изданию Игнат сказал: «Вероятно, это воздушные шары с угловыми отражателями, о которых мы говорили недавно. Украинская противовоздушная оборона радиолокационно наблюдает эти воздушные цели, которые движутся в воздушных потоках с небольшой скоростью. В украинском небе постоянно дежурит истребительная авиация. Подобные шары с угловыми отражателями, запущенные с территории России, 12 февраля были замечены в небе над Днепропетровской областью. Тогда по ним отработала противовоздушная оборона».

Киев, Иван Бабурин

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