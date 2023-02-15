Арестович: Украинцы, называющие «русский язык – языком агрессора», люди с «отклонениями»

Бывший советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович в среду, 15 февраля, заявил, что украинцы, которые считают, что «русский язык – язык агрессора» неспособны устанавливать реальные связи между причиной и следствием, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Арестович написал: «Объясняю, почему «русский язык – язык агрессора», это психологическое отклонение... Приписывание русскому языку агрессивности к украинской идентичности как самосвойственного признака – неспособность устанавливать реальные связи между причиной и следствием, являющимся квалифицирующим признаком тяжелого психического расстройства».

Киев, Иван Бабурин

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