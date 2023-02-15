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Среда, 15 февраля 2023, 18:30 мск

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Зеленский заявил, что Байден с удовольствием приедет в Киев

Фото из архива официального сайта президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в Киеве после переговоров с премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном в среду, 15 февраля, заявил, что президент США Джо Байден с удовольствием посетит Украину, – сообщают украинские СМИ

Отвечая на соответствующий вопрос, глава киевского режима сказал: «Мы приглашали президента Байдена, и когда будет у него возможность, думаю, он с удовольствием посетит Украину. У нас сегодня есть разные средства для общения».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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