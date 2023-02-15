В Киеве заявили, что начали использовать воздушные шары раньше России

Силы обороны Украины в среду, 15 февраля, заявили, что начали запускать воздушные шары для дезориентации систем ПВО раньше россиян, – сообщает украинское издание Страна. ua.

В публикации издания говорится: «Появились интересные подробности о воздушных шарах с отражателями, которые в последние дни запускают россияне, чтобы, как заявляют Воздушные силы ВСУ, сбить с толку ПВО»

Источник в Силах обороны Украины сообщил журналистам Страны, что «Украина еще в прошлом году первая начала применять эти шары. Мы запускали шары над их территорией, они посмотрели и начали делать то же самое».

«Это обычный гелиевый шар, обмотанный фольгой, который летит со скоростью ветра и главная задача которого дезориентировать ПВО. Радары воспринимают этот шар как металлический объект и реагируют на него. Помните, в начале января в Ростове-на-Дону появился в небе малоразмерный объект (в семи километрах от поселка Султан-Салы, где расположен военный аэродром), который они сбили ПВО? Это были аналогичные наши шары, запущенные из восточной части Украины. Они сперва испугались, а потом начали запускать такие же шары к нам», – заявил представитель украинских Сил обороны.

Отметим, что ранее сегодня в Киеве была объявлена воздушная тревога в связи обнаруженными в небе на украинской столицей шести воздушных шаров. Как позже заявили украинские «это были шары, которые перемещаются под действием ветра. По всем ним работала ПВО. Большая часть зондов была сбита».

Киев, Иван Бабурин

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