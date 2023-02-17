Президент Украины Владимир Зеленский во время своего выступления в режиме видеоконференции на Международной конференции по безопасности в Мюнхене в пятницу, 17 февраля, заявил, что коррупция на Украине будет «поборена», потому что «ее остается не так много в результате боевых действий», – сообщают украинские СМИ.

Отвечая на вопрос, сможет ли он искоренить коррупцию на Украине навсегда, Зеленский сказал: «Глубинной коррупции в Украине сейчас нет. Коррупция на Украине будет поборена, потому что ее остается не так много в результате боевых действий. Много чего вымыла эта война, много кто бежал с нашего государства».

«На Украине продолжаются реформы и работает антикоррупционная система, которая является одной из самых мощных в Европе. Несмотря на войну, мы работаем. Есть те или иные моменты. Я уверен, мы все поборем, потому что этого всего остается уже не так много», – заявил глава киевского режима.

Киев, Иван Бабурин

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