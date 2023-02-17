Кулеба задумался о будущем России

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Мюнхене на брифинге в пятницу, 17 февраля, заявил, что стабильность Европы зависит от членства Киева в НАТО и ЕС, а также, от того, какой будет Россия, – сообщают украинские СМИ.

В ходе общения с журналистами глава украинской дипломатии сказал: «Мюнхенская конференция по безопасности в этом году еще не готова обсуждать тему будущего России со сцены, но эта тема должна абсолютно доминировать в кулуарах. Без ответа на вопрос о будущем России никакой длительный мир в Европе невозможен».

«Долгосрочный мир в Европе достигается ответом на два вопроса. Первый – является ли Украина членом ЕС и НАТО? И утвердительный ответ на него лишь половина решения проблемы. Второй вопрос – какой будет Россия. Даже когда Украина станет членом ЕС и НАТО, все равно стабильность региона будет зависеть от того, какой будет Россия», – подчеркнул Кулеба.

Мюнхен, Иван Бабурин

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