Кулеба уверен, что НАТО «удвоит усилия» по производству снарядов для Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на полях Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 17 февраля, заявил, что страны альянса «удвоят усилия» в производстве оружия и боеприпасов для Украины, – сообщают украинские СМИ.

В своем микроблоге в Twitter Кулеба написал: «Сегодня мы с Йенсом Столтенбергом обсудили, что еще НАТО может сделать в ближайшем будущем для усиления помощи Украине в области безопасности. Уверен, что союзники по НАТО удвоят усилия по увеличению производства оружия и боеприпасов для поддержки Украины и пополнения своих запасов».

Мюнхен, Иван Бабурин

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