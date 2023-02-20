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Понедельник, 20 февраля 2023, 14:26 мск

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Президент США прилетел в Киев на встречу с Зеленским

Фото: t.me/s/v_zelenskiy_official

Президент США Джо Байден прилетел в Киев и встретился с Владимиром Зеленским. Фото и видео с места событий опубликовали украинские СМИ.

На кадрах Джо Байден идет по Михайловской площади в Киеве в сопровождении Зеленского. При этом на заднем фоне звучит сигнал воздушной тревоги.

Визит американского лидера подтвердил и сам украинский президент. Он опубликовал фото с Байденом и написал: «Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит – это очень важное проявление поддержки для всех украинцев».

Позже появилось видео со встречи Байдена и Зеленского в Киеве. Судя по всему, они направляются, чтобы почтить память павших украинцев к мемориалу на Михайловской площади, передает «Страна.ua».

Тем временем, в твиттере главы Белого дома появилось первое заявление по визиту в Киев. В тексте говорится о том, что Байден прибыл в Киев, чтобы «подтвердить непоколебимую приверженность демократии, суверенитету и территориальной целостности Украины».

Американский лидер заявил, что «Соединенные Штаты создали коалицию стран от Атлантики до Тихого океана, чтобы помочь защитить Украину с помощью беспрецедентной военной, экономической и гуманитарной поддержки, и эта поддержка будет продолжаться».

Киев, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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