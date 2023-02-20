Руководство киевского режима обсудило с Байденом санкции против «Росатома»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в понедельник, 20 февраля, заявил, что обсудил с президентом США Джо Баденом санкции против «Росатома», – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Шмыгаль написал: «Исторический визит в Киев американской делегации во главе с президентом США Джозефом Байденом. Мощный сигнал поддержки украинского народа. Во время расширенной встречи Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским подняли вопросы санкций против атомной отрасли России и представителей Росатома».

Киев, Иван Бабурин

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