Глава миноброны Украины рассказал, сколько планирует создать батальонов с немецкими танками

Глава украинского минобороны Алексей Резников в понедельник, 20 февраля, заявил, что в Вооруженных силах Украины планируется сформировать два танковых батальона, укомплектованных немецкими танками Leopard 2, и порядка шести-семи – танками Leopard 1, – сообщают украинские СМИ.

Сообщается, что Резников, в частности, сказал следующее: «Я уверен, что будет как минимум два батальона танков Leopard 2. И у нас также, вероятно, будет шесть или семь батальонов из Leopard 1 с боеприпасами. Это будет коалиция. Разные страны предоставят эти танки Leopard 1. И также будут танки Challenger 2 и Abrams и легкие танки AMX-10 из Франции. Надеюсь, что Leopard 2 Украина получит до апреля 2023 года, однако их поставка будет зависеть от сроков подготовки экипажей ВСУ».

Киев, Иван Бабурин

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