Российские военные нанесли комплексное огневое поражение по ВСУ в Луганской и Донецкой Народной Республиках. Только на Красно-Лиманском направлении было уничтожено более 200 украинских военнослужащих. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Подразделения группировки войск «Центр» нанесли удар в районах населенных пунктов Стельмаховка, Червоная Диброва ЛНР и Ямполовка ДНР. «За сутки на данном направлении уничтожено более двухсот украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Гвоздика», гаубица Д-30, а также две гаубицы М101 производства США», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

На Купянском направлении в результате активных действий подразделений «Западной» группировки войск при поддержке армейской авиации и огня артиллерии ликвидировано до 70-ти солдат ВСУ, один танк, две боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», гаубица Д-20, а также американская артиллерийская система М777.

На Донецком направлении продолжаются наступательные действия подразделений «Южной» группировки войск. Потери противника на данном направлении за сутки составили более 170-ти военнослужащих, пять боевых бронированных машин, четыре автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», самоходная гаубица «Акация», самоходная гаубица «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

Кроме того, в районе города Краматорск ДНР уничтожены две пусковые установки системы залпового огня «HIMARS» и склад боеприпасов.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях противник потерял до 70-ти украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица Д-20.

На Херсонском направлении уничтожены самоходная гаубица «Акация», две самоходные гаубицы «Гвоздика» и в районе населенного пункта Томина Балка Херсонской области радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Средства ПВО сбили 10 украинских беспилотников, два реактивных снаряда «HIMARS» и «Ураган», а также две тактические ракеты «Точка-У».

Москва, Зоя Осколкова

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