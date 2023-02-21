После Послания Путина Федеральному Собранию экс-президент Украины потребовал у НАТО и ЕС «больше оружия и адских санкций»

Бывший президент Украины Петр Порошенко после Послания российского лидера Владимира Путина Федеральному Собранию во вторник, 21 февраля, потребовал от НАТО и ЕС «больше оружия для победы ВСУ на поле боя и адские санкции», – сообщают украинские СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Порошенко написал: «Сигналы очевидны – установление контроля над Европой, как минимум, в пределах «Ялты» (Ялтинская конференция 4-11 февраля 1945 г. с участием глав правительств трех союзных держав И.Сталина, Ф.Рузвельта и У.Черчилля, – прим. ред.). Поэтому наш общий ответ очевиден – больше оружия для победы ВСУ на поле боя, адские санкции для уничтожения российской экономики, свержения путинского режима и привлечения его к международной ответственности, а также членство Украины в ЕС и НАТО».

Киев, Иван Бабурин

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