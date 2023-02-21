Зеленский назвал «запугиваниями» заявление Путина о возможном возобновлении ядерных испытаний

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джорджи Мелони в Киеве во вторник, 21 февраля, комментируя послание президента России Владимира Путина, назвал «запугиваниями» заявление российского лидера о возобновлении испытаний ядерных вооружений в ответ на подобные действия со стороны США, – сообщают украинские СМИ.

Комментируя Послание президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, Зеленский сказал: «Что касается того, готовится ли России к ядерным испытаниям, мы же с вами взрослые люди! Этот человек сперва принял решение, что будут какие-то запугивания, а после связал это с какими-то месседжами от США и т.д. Мне кажется, это постоянно происходит. Серьезно на них уже никто не обращает внимания».

Следует отметить, что отвечая на вопрос, смотрел ли он Послание Путина к Федеральному Собранию, Зеленский ответил – «нет».

«Я не смотрел его обращения из-за того, что именно в это время происходили удары по Херсонщине. … Выступление Путина длилось около двух часов, а атаковали Херсон, уничтожали инфраструктуру на протяжении часа», – заявил глава киевского режима.

Напомним, ранее сегодня президент РФ Владимир Путин во время выступления с Посланием Федеральному собранию, заявил о том, что Россия приостанавливает свое участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), а также, что Россия проведет испытания новых видов ядерных вооружений, если США сделает то же самое.

Киев, Иван Бабурин

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