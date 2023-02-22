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Среда, 22 февраля 2023, 09:23 мск

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Глава Красного Креста рассказал о поддержке Украины в ущерб остальному миру

Благотворительные организации испытывают недофинансирование по всему миру в то время, как поддержка Украины находится на высоком уровне. Об этом рассказал генеральный директор Международного комитета Красного Креста Роберт Мардини.

«Думаю, я бы подчеркнул, что сегодня не хватает финансирования для подавляющего большинства гуманитарных структур, начиная с работающих в Африке. Я считаю, что такие страны, как Афганистан и Мьянма, сегодня относятся к тем, в отношении которых у МККК недостаточно финансирования. Латинская Америка также относится к числу таких регионов», – цитирует Мардини РИА «Новости».

По словам собеседника агентства, «иронично, что гуманитарная деятельность на Украине очень хорошо поддерживается донорами, однако недостатком является то, что весь остальной мир сталкивается с недофинансированием».

«Такова реальность для МККК», – констатировал глава МККК. Мардини подчеркнул, что такая ситуация сложилась не только в Красном Кресте, но и в большинстве гуманитарных организаций, будь то агентства ООН и международные НПО.

Эр-Рияд, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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