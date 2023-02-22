Армия России сорвала попытку контратаки ВСУ на Краснолиманском направлении

Российские военные пресекли попытку украинских подразделений контратаковать на Краснолиманском направлении, чтобы вернуть свои позиции. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на информированные источники.

По его словам, военные ВСУ силами до батальонно-тактической группы попытались наступать с районов населенных пунктов Стельмаховка, Мясожаровка и Андреевка, но атаки были сорваны.

Как отметил эксперт, украинские силы намеривались создать «огневой мешок, чтобы охватить российские позиции, которые были отбиты у ВСУ ранее. Однако это им не удалось.

«Замысел был разгадан, упреждающими ударами наступление вооруженных формирований Украины было сорвано», – написал Марочко в своем телеграмм-канале.

Накануне Минобороны России сообщило, что российские войска за сутки уничтожили на Краснолиманском направлении более 200 украинских военнослужащих. Отмечалось, что ВС России нанесли огневое поражение живой силе противника в районах Стельмаховки, Червоной Дибровы в ЛНР и Ямполовки в ДНР.

Луганск, Наталья Петрова

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