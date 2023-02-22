На Украине объявлена тревога: в Харькове прогремели взрывы, в Одессе отключили свет

На Украине вновь звучали тревожные сирены. В Харькове повреждено промышленное предприятие, в Одессе – объекты энергосистемы.

Около полудня на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. В течение двух часов граждан просили не покидать дома или укрытия.

Жители Харькова сообщили в городских пабликах о громких взрывах и столбах дыма. Мэр Харькова Игорь Терехов подтвердил, что в Киевском районе города были прилеты. Целью стали объекты инфраструктуры, в частности, промышленное предприятие. В него попали четыре раза, масштаб повреждений не уточняется, сообщает портал «Страна.ua».

В Одессе и одесском районе из-за повреждения подстанций есть перебои с электричеством. Энергетики ввели график почасовых отключений, чтобы не перегрузить оставшееся оборудование.

Еще 137 населенных пунктов в шести областях Украины остаются без света из-за повреждений энергосетей в связи с непогодой, сообщает «Укрэнерго» в своем телеграм-канале. Электроснабжение нарушено в Киевской, Житомирской, Волынской, Черновицкой, Хмельницкой и Тернопольской областях.

Киев, Наталья Рязанова

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