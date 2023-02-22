Постоянное представительство Украины при ООН в среду, 22 февраля, пригласило для выступления на своем мероприятии в международной организации боевика из украинского нацистского военного подразделения «Азов»* Илью Самойленко, заблокированного весной 2022 года на заводе «Азовсталь» и позже сдавшегося в плен российской армии, – сообщает РИА Новости.

В ходе своего выступления Самойленко обвинил Россию в «зверствах и в нарушениях гуманитарного права». Также украинский нацист заявил, что якобы видел российские «фильтрационные лагеря» и сказал, что «отношение к пленным в России далеко от идеального».

«С сослуживцами по «Азову»* я воевал с превосходящими по численности врагом, и они никогда не были такими же мотивированными, как мы», – сказал также «азовец»*, сдавшийся в плен в Мариуполе и позже освобожденный в результате обмена пленными.

Следует отметить, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на мероприятии украинского постпредства участие не принимал.

* Организация признана террористической и запрещена в РФ

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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