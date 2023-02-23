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Четверг, 23 февраля 2023, 15:46 мск

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В Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины

Российские войска продолжают проведение специальной военной операции. В Минобороны РФ сообщили о сбитом в Херсонской области украинском штурмовике Су-25.

«Средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Кизомыс Херсонской области сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, за сутки средствами ПВО уничтожено девять украинских беспилотников в ЛНР, ДНР, Харьковской и Запорожской областях.

Тем временем, группировки войск «Западная», «Центр», «Южная» и «Восток» продолжают поражать живую силу противника на Купянском, Красно-Лиманском, Донецком, Южно-Донецком и Херсонском направлениях.

«Ракетными войсками и артиллерией группировок войск (сил) Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение 97-ми артиллерийским подразделениям на огневых позициях, а также живой силе и технике в 128-ми районах, – сообщили в Минобороны. – В районе населенного пункта Красное Донецкой Народной Республики уничтожена радиолокационная станция обнаружения маловысотных воздушных целей 35Д6».

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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