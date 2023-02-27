За все годы независимости Украины Киев не закупил ни одного боевого самолета

Официальный представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в понедельник, 27 февраля, заявил, что за период независимости для армии не было закуплено ни одного боевого самолета, а вся авиация, которая есть сейчас, осталась от Советского Союза, – сообщает украинский телеканал «Рада».

В эфире телеканала Игнат сказал: «К сожалению, мы не получили ни одного самолета с 1991 года, даже от «Антонова», если быть честным. Фактически у нас самый молодой самолет в составе воздушных сил – это Су-27 1991 года, который является ровесником украинской независимости. Эту проблему я объясняю иностранным журналистам, которые спрашивают, зачем вам F-16 или другие самолеты. Я им говорю: потому что наши самолеты вдвое старше пилотов».

Киев, Иван Бабурин

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