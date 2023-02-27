Киев сосредоточил войска у границы с Приднестровьем

Официальный представитель сил обороны Украины «Юг» Наталия Гуменюк в понедельник, 27 февраля, заявила, что Киев сосредоточил силы у границы с Приднестровьем, – сообщает украинский телеканал «Рада».

В эфире телеканала Гуменюк сказала: «Наши силы сосредоточены вдоль всей границы. Украинские силы у границы Приднестровья адекватны той угрозе, которая гипотетически возможна со стороны России».

Следует напомнить, что 23 февраля минобороны России сообщало о том, что Украина готовит вооруженную провокацию против Приднестровья при участии батальона «Азов»*.

*Организация признана террористической организацией и запрещена в РФ.

Киев, Иван Бабурин

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