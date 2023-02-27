Подоляк назвал условие, при котором исчезнет Украина

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк в понедельник, 27 февраля, заявил, что без выхода на границы 1991 года Украина исчезнет, как государство, – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Подоляк сказал: «Мы не можем позволить себе повторно 2014 год. Потому что тогда нас не будет. В таком случае мы должны расписаться в своем бессилии и сказать, что проиграли. Потому что без победы, без границ 1991 года и без последующей трансформации России Украина исчезнет через несколько лет – люди не вернутся, денег не будет, никто не будет нас поддерживать, нас будут убивать прямо на улицах».

«Если хотите умереть молодыми, то не нужно идти до конца. Если хотите быть героями, то нужно идти до победного финала», – призвал украинцев советник главы Офиса Зеленского.

Киев, Иван Бабурин

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