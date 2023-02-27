Зеленский попросил главу минфина США ужесточить санкции против России

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве с главой американского минфина Джанет Йеллен в понедельник, 27 февраля, попросил еще больше ужесточить санкции против России, – сообщают украинские СМИ.

На сайте президента Украины, в частности, говорится: «Владимир Зеленский подчеркнул важность выработки механизмов для направления арестованных российских активов на восстановление нашей страны. …Президент выразил благодарность за системные шаги американской стороны по дальнейшему наращиванию санкционного давления на государство-агрессора. Он отметил необходимость ужесточения санкций против России возможности финансировать войну».

«Очень благодарны вам за поддержку. США мощно поддерживают нас с первых дней этой войны не только оружием, но и на финансовом фронте. Мы очень ценим это. …Анонсированное 24 февраля решение администрации США выделить нашей стране 9,9 млрд долларов в 2023 году как прямую бюджетную поддержку. Эти средства крайне важны, поскольку позволяют покрыть необеспеченную часть госбюджета и поддержать наиболее нуждающиеся слои населения», – заявил глава киевского режима министру финансов США.

Киев, Иван Бабурин

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