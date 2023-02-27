Главком Украины снова попросил у американского начальства истребители F-16

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в ходе телефонного разговора с председателем Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марком Милли в понедельник, 27 февраля, снова попросил предоставить боевые самолеты F-16, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Залужный написал: «Обсудил поставку военной техники, оружия и боеприпасов в рамках международной технической помощи Украине, ситуацию на линии фронта и планы сил обороны Украины. Актуализировал необходимость усиления возможностей системы ПВО Украины, в частности, посредством предоставления многоцелевых боевых самолетов F-16. … С помощью партнеров мы держимся и обязательно выиграем».

Киев, Иван Бабурин

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