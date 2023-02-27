Зеленский признал усложнившуюся обстановку в Артемовске

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеообращении вечером в понедельник, 27 февраля, признал, что ситуация на Артемовском (Бахмутском) направлении «становится сложнее», – сообщают украинские СМИ.

Глава киевского режима, в частности, сказал: «Особое внимание к ситуации на востоке и, понятно Донетчине. Бахмутское направление – ситуация становится сложнее. Постоянно враг уничтожает все, что можно использовать для защиты наших позиций, закрепления и обороны».

Со своей стороны, врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире Первого канала заявил, что дороги в Артемовск находятся под огневым контролем вооруженных сил России.

В комментарии телеканалу Пушилин сказал: «Практически все дороги (в районе Артемовска) находятся по крайней мере под огневым контролем. При этом, Киев продолжает переброску резервов на артемовское направление».

Киев, Иван Бабурин

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