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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Вторник, 28 февраля 2023, 18:06 мск

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Киевский режим против прекращения огня, потому что не доверяет китайскому мирному плану

Ермак. Фото: администрация Зеленского

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев не приемлет прекращение огня, так как не доверяет предложению Китая о прекращении огня, которое содержится в предложенном Пекином «мирном плане», – сообщает во вторник, 28 февраля, телеканал Newsmax.

В интервью изданию Ермак сказал: «Мы не примем это... прекращение огня, потому что Россия всегда использует это прекращение огня, чтобы заморозить конфликт и быть готовым к новой аннексии, к новым агрессиям. Россия всегда использует перемирие в своих целях. Мы не доверяем этому сигналу.. Однако, президент Зеленский готов встретиться с Си Цзиньпином. … Для нас самый важный элемент безопасности Украины – это вступление в НАТО».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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