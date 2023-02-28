Киевский режим против прекращения огня, потому что не доверяет китайскому мирному плану

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев не приемлет прекращение огня, так как не доверяет предложению Китая о прекращении огня, которое содержится в предложенном Пекином «мирном плане», – сообщает во вторник, 28 февраля, телеканал Newsmax.

В интервью изданию Ермак сказал: «Мы не примем это... прекращение огня, потому что Россия всегда использует это прекращение огня, чтобы заморозить конфликт и быть готовым к новой аннексии, к новым агрессиям. Россия всегда использует перемирие в своих целях. Мы не доверяем этому сигналу.. Однако, президент Зеленский готов встретиться с Си Цзиньпином. … Для нас самый важный элемент безопасности Украины – это вступление в НАТО».

Киев, Иван Бабурин

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