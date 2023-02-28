В Киеве заявили, что Украина «выиграла битву за тепло и свет»

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заседании правительства во вторник, 28 февраля, заявил, что Украина выиграла не только битву за тепло, но и битву за свет, – сообщают украинские СМИ.

Во время своего выступления глава украинского кабмина сказал: «Сегодня последний день зимы, до завершения отопительного сезона остается полтора месяца. Можно с уверенностью сказать, что мы прошли самый тяжелый период. Мы обеспечили тепло в домах украинцев. Украина выиграла не только битву за тепло, но и битву за свет. На сегодня уже 17 дней подряд в энергетической сети отсутствует дефицит мощности, и в ближайшее время я его не прогнозирую, если не произойдет массированный ракетный обстрел».

Киев, Иван Бабурин

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