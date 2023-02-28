Зеленский признал Артемовск самым тяжелым направлением

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеообращении во вторник, 28 февраля, признал тяжелое положение своих вооруженных формирований под Артемовском (Бахмутом), – сообщают украинские СМИ.

Вождь киевского режима, в частности, сказал: «Провел сегодня очередное заседание Ставки. Снова в расширенном формате. Докладывали ГУР, Министерство обороны, Главком, командующие направлениями. Подробно занимаемся ситуацией на каждом из фронтовых направлений. Самое тяжелое по-прежнему – Бахмут и бои, имеющие значение для защиты города. Интенсивность боев только нарастает».

Киев, Иван Бабурин

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