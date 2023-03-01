Украине разрешили продавать в ЕС саженцы алычи

Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в среду, 1 марта, заявила, что Европейская комиссия (ЕК) разрешила Украине экспорт в страны Евросоюза (ЕС) саженцев яблони, сливы и алычи на который в декабре 2019 года был введен временный запрет, – сообщают украинские СМИ

В сообщении украинского ведомства, в частности, говорится: «Открытие европейского рынка стало возможным благодаря слаженному ее сотрудничеству со специалистами Европейского органа по безопасности пищевых продуктов (EFSA) и членов украинской профильной ассоциации. Результатом общих усилий стало принятие Еврокомиссией регламентов ЕС 2022/1309 и 2023/158 об отмене ограничений экспорта посадочного материала яблони, сливы и алычи из Украины в страны ЕС».

Киев, Иван Бабурин

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