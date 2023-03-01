Товарный поезд сошел с рельсов в черте города на Украине

Глава администрации города Борисполь Киевской области Владимир Борисенко вечером в среду, 1 марта, сообщил, что в черте города сошел с рельсов грузовой поезд, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Борисенко написал: «На переезде на улице Привокзальная сошел поезд с рельсов. Сейчас движение со стороны вокзала будет ограничено до утра. Выбирайте альтернативные пути движения».

Следует напомнить, что накануне визита в Киев президента США Джо Байдена у железнодорожного моста в Волынской области на Украине сошел с рельсов поезд «Киев-Варшава», что послужило причиной отставки главы Украинских железных дорог «Укрзализницы» Александра Камышина

Киев, Иван Бабурин

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