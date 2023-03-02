Нацбанк Украины разрешил увеличить валютные траты для аппарата Зеленского

Нацбанк Украины (НБУ) своим постановлением в четверг, 2 марта, расширил возможности по валютным покупкам для аппарата Владимира Зеленского, – сообщает украинское издание Стана.ua.

Издание со ссылкой на постановление НБУ №12 пишет: «Инвалюту со счетов смогут получать лица, организовывающие заграничные поездки президента Украины. Вероятно, их у Владимира Зеленского в этом году будет немало, раз НБУ внес его аппаратчиков в список исключений».

Этим же документом украинский Нацбанк отменил запрет на выдачу со счетов иностранной валюты для ряда получателей, а именно для «военных атташе и представителей Минобороны при дипломатических учреждениях, полицейских, направленных в международные организации (Интерпол, Европейский полицейский офис), работников госпредприятий, занимающихся заграничными оборонными закупками»

Кроме того, в список покупок, которые можно проводить за иностранную валюту с перечислением средств за границу НБУ добавил «БПЛА, тепловизоры, бронежилеты, каски, оптические приборы для слежки, спальные мешки и прочие товары для военных».

Киев, Иван Бабурин

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