Украинские генералы продолжают мечтать о Крыме и победе над Россией

Главный советник главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного генерал Виктор Назаров заявил, – для того чтобы конфликт на Украине закончился, необходимо победить Россию на поле боя и «отвоевать Крым, – сообщает в четверг, 2 марта, Der Spiegel.

В интервью изданию украинский генерал сказал: «В феврале 2022 года я уже предсказывал, что конфликт продлится как минимум год, а может и больше. Сейчас я также считаю – он продлится еще, как минимум, год. Чтобы он закончился, Украине необходимо победить Россию на поле боя. Мы знаем, что, учитывая размеры России и ее ядерное оружие, невозможно нанести ей полное поражение в смысле безоговорочной капитуляции. Но поражение на поле боя возможно. Вопрос заключается в отвоевании территорий на Азовском море и Крымском полуострове».

Киев, Иван Бабурин

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