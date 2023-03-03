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Пятница, 3 марта 2023, 15:58 мск

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Российские истребители сбили украинский Су-24 в небе над ДНР

В небе над Донецкой Народной Республикой был сбит украинский бомбардировщик Су-24. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Истребительной авиацией ВКС России в районе города Красноармейск Донецкой Народной Республики сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

Противник несет потери на всех направлениях. Так на Купянском направлении, где действуют подразделения «Западной» группировки войск, были уничтожены до 100 украинских военнослужащих, один танк, три боевые машины пехоты, два пикапа, самоходная гаубица «Акация» и боевая машина РСЗО «Град».

На Красно-Лиманском направлении авиация и артиллерия ликвидировали более 200 украинских военнослужащих, три боевые машины пехоты, восемь боевых бронированных машин, два пикапа и гаубицу Д-20.

На Донецком направлении ведет активные действия «Южная» группировка войск. Здесь за сутки ВСУ лишились до 210 военнослужащих, пяти бронемашин, трех автомобилей, артиллерийской установки «Krab», установки «Гвоздика», двух «Градов», двух гаубиц Д-30 и одной Д-20.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях потери противника составили свыше 70-ти украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины, два пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-20.

«На Херсонском направлении в результате огневого поражения противника за сутки уничтожено до 60-ти украинских военнослужащих, шесть автомобилей, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы «Гиацинт-Б» и «Мста-Б», а также три гаубицы Д-30», – сообщает Минобороны России.

В воздухе средствами ПВО сбиты 18 украинских беспилотников, а также один реактивный снаряд системы залпового огня «HIMARS».

Москва, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Донбасс vs Киев

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