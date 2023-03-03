Зеленский публично признал нехватку снарядов и практически всех видов военной техники

Президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции в Киеве с главой Латвии Эгилсом Левитсом в Киеве в пятницу, 3 марта, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают дефицит артиллерии, боеприпасов, военных самолетов и танков, – сообщают СМИ.

В ходе выступления перед представителями СМИ глава киевского режима сказал: «Артиллерия – номер один, из того, что нам нужно. Как системы, так и амуниция, снаряды в большом количестве. Артиллерия нужна Украине не для того, чтобы наносить удары по территории России, а для того, чтобы попытаться вернуть под свой контроль регионы, которые Киев считает своими. Нам нужны самолеты. Не говорить или обещать, а просто обучать наших ребят и передавать самолеты!»

«Как бы то ни было, мы получим танковую армию. Наши вооруженные силы уже обучаются, скоро это будет. Но тем не менее есть определенный дефицит», – отметил Зеленский.

Отметим, что на этой же пресс-конференции президент Латвии Эгилс Левитс заявил, что после окончания специальной военной операции, которую проводит Россия, «Украина станет одним из самых мощных государств мира в плане военного потенциала».

Киев, Иван Бабурин

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