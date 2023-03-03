Киев: Германия отказалась от исторической ответственности перед Россией и поэтому поставляет нам оружие

Посол Украины в Берлине Алексей Макеев в пятницу, 3 марта, заявил, что ФРГ отказавшись от исторической ответственности перед Россией, выступает одним из лидеров процесса по стратегическому планированию долгосрочных поставок вооружений для ВСУ, – сообщает агентство Reuters.

В интервью агентству украинский посланник сказал: «Германия постепенно берет на себя роль одного из лидеров в осуществлении поставок вооружений для ВСУ. Берлин отказывается от концепции исторической ответственности перед Россией, которая служила препятствием для предоставления Украине военной техники. … Мы обсуждаем с союзниками то, что нам нужно, очень детально и содержательно. За последние месяцы изменилось то, что мы больше не обсуждаем текущую повестку дня, а занимаемся стратегическим планированием в соответствии с тем, что нам требуется и что может быть поставлено. Отговорок больше нет, теперь мы обсуждаем факты».

Отвечая на соответствующий вопрос, Макеев сказал: «Запросов от нашего минобороны поднять вопрос о поставках определенной модели самолетов, которая есть в распоряжении Германии я пока не получал. Сейчас Украина больше всего нуждается в боеприпасах и дальнобойной артиллерии, чтобы попытаться нарушить логистику российских сил».

Берлин, Иван Бабурин

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