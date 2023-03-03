Командир украинского вооруженного формирования «Русский добровольческий корпус» неонацист Денис Никитин заявил, что согласие на теракт в Брянской области дали украинские власти, – сообщает в пятницу, 3 марта, Financial Times.

В интервью изданию Никитин сказал: «Без согласия руководства мы не смогли бы проникнуть на территорию России. Конечно эта акция была согласована, иначе она не могла бы произойти. А как ты думаешь, я прошел там ночью в темноте? Есть заминированные мосты, есть камеры, беспилотники с тепловизорами, есть скрытые наблюдательные пункты. Если бы я ни с кем это не координировал, я думаю, мы были бы просто уничтожены».

«38-летний Никитин, также известный под именем Денис Капустин и псевдонимом Рекс в честь названия своей белой националистической группировки White Rex, бывший боец смешанных боевых искусств, связан с неонацистами и белыми националистами в западном мире…. Никитин родился в России, в подростковом возрасте жил в Германии, в 2017 году переехал на Украину. В Киеве он организовал бойцовские клубы для русских, украинцев и западных неонацистов. Эта ультраправая деятельность принесла ему 10-летний запрет въезда в Шенгенскую зону в 2019 году, но, тем не менее, он остается активным в Европе», – говорится в публикации Financial Times.

Следует отметить, что советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк ранее заявил, что все произошедшее в Брянской области является провокацией российской стороны.

Киев, Иван Бабурин

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