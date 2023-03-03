Киевский режим запросил у ЕС четверть миллиона снарядов в месяц

Министр обороны Украины Алексей Резников направил письмо европейским коллегам с просьбой поставлять на Украину около 250 тысяч артиллерийских снарядов в месяц для достижения успехов на поле боя, – сообщает в пятницу, 3 марта, Financial Times.

Британское издание со ссылкой на письмо главы украинского минобороны в своей публикации пишет, что «по словам Резникова, в среднем Украина использует примерно 110 тыс. снарядов калибра 155 мм в месяц, что составляет 25% от количества снарядов, применяемых российской стороной.

«Если бы мы не были ограничены количеством доступных артиллерийских снарядов, мы могли бы использовать полный боекомплект – 594 тыс. снарядов в месяц. По нашим оценкам, для успешного выполнения боевых задач минимальная потребность составляет по меньшей мере 60% от полного боекомплекта, или 356,4 тыс. снарядов в месяц», – цитирует Резникова Financial Times.

Со своей стороны, комментируя изданию письмо министра обороны Украины, еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон заявил: «Чтобы удовлетворить потребности в оборонном производстве, европейская оборонная промышленность должна перейти к «экономике военного времени».

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»