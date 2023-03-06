Официальный Киев заявил, что готовиться к войне с Россией начал еще в 20219 году

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов Украина в понедельник, 6 марта, заявил, что Киев принял решение готовиться к конфликту с Россией в декабре 2019 года сразу после встречи в Париже Владимира Зеленского с президентом России Владимиром Путиным в рамках «нормандского формата», – сообщает украинский «24 телеканал».

В эфире телеканала Данилов сказал: «Если бы мы не готовились, то того результата, который есть, мы бы точно с вами не имели. Я могу сказать, аппарат Совета национальной безопасности и обороны начал готовиться к этим процессам после декабря 2019 года, после посещения президентом нашей страны Парижа, где произошла первая и последняя встреча с президентом Путиным».

Напомним, что президент России Владимир Путин и глава киевского режима Зеленский в встречались на саммите в Париже в 2019 году, когда состоялись встречи в рамках «нормандского формата» с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель и ныне действующим президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Киев, Иван Бабурин

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