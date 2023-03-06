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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Понедельник, 6 марта 2023, 20:59 мск

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Зеленский продолжает чистки в своих спецслужбах

Фото: УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский уволил несколько руководящих сотрудников Службы безопасности Украины (СБУ) в центральном и региональных управлениях, – сообщают украинские СМИ.

В указах, обнародованных в понедельник, 6 марта, на сайте президента Украины, говорится, что с должности заместителя главы СБУ уволен Александр Якушев, с должности начальника Департамента хозяйственного обеспечения СБУ уволен Александр Провоторов, с должности начальника Департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ уволен Игорь Носко. Кроме того, своих должностей лишились начальники управлений спецслужбы в Запорожской и Сумской областях Борис Безрукий и Эдуард Федоров.

На место начальника департамента охраны государственной тайны и лицензирования СБУ Зеленский назначил Олега Храмова и начальником управления СБУ в Сумской области Олега Красношапку

Киев, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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