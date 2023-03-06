Зеленский приказал усилить оборону Артемовска (Бахмута)

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеообращении в понедельник 6 марта, заявил, что его позиция усилить оборону Артемовска (Бахмута) была единогласно поддержана Ставкой, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике глава киевского режима говорит: «Хочу быть откровенным, бывает много дезинформационных сообщений от тех, кто даже не мог слышать абсолютно закрытых разговоров, но что-то утверждает о каких-то решениях в сфере обороны. Но общество должно понимать смысл наших оборонных операций. Правдивый смысл».

«Сегодня на ставке я прямо поставил вопрос командующему «Хортицы» генералу Сырскому и главкому Залужному о том, какой они видят далее оборонную операцию на бахмутском направлении. Отойти или продолжить оборону и усиливаться в городе? Оба генерала ответили: «Не отходить и усиливаться». Эта позиция была единогласно поддержана Ставкой. Других позиций не было. Я сказал Главкому найти соответствующие силы, чтобы помочь в Бахмуте», – заявил Зеленский.

Киев, Иван Бабурин

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