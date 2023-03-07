Киевский режим категорически отвергает «перемирие с Кремлем»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов во вторник, 7 марта, заявил, что перемирия с Россией не будет, – сообщают украинские СМИ.

В своем микроблоге в Twitter Данилов написал: «План кремля: «Минск-3». Склонить к перемирию, остановить помощь, вызвать кризис, политическую турбулентность, добиться раскола. Из сторонников компромисса сформировать «вторую Украину», за которой стоит медведчук, фсб, свр, гру. Понимаем, анализируем, повторной «минской измены» не будет (орфография и пунктуация сохранена, – прим.ред.)».

Киев, Иван Бабурин

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