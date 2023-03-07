Главком Украины отчитался перед западными военачальниками о ситуации в Артемовске (Бахмуте)

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный во вторник, 7 марта, доложил высшим военачальникам из США, Великобритании и Польши о ситуации в Артемовске (Бахмуте) и попросил дальнобойное вооружение и боеприпасы, – сообщают украинские СМИ.

В своем Telegram-канале Залужный написал: «Сегодня провел очень важную встречу для Украины. Был рад видеть своих друзей-коллег: Верховного главнокомандующего Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе – Командующего ВС США в Европе генерала СВ ВС США Кристофера Каволи; Начальника штаба обороны Великобритании адмирала сэра Тони Радакина; Начальника генерального штаба Вооруженных Сил Республики Польша генерала Раймунда Анджейчака; Командующего группы содействия безопасности Украины генерал-лейтенанта Антонио А. Агуто. В первую очередь, проинформировал о ситуации на поле боя. Наиболее подробно остановился на Восточном направлении. В частности, о ходе событий в Бахмуте»

«Не менее тщательно обсудили поставки военной помощи – вооружения и боеприпасов. Вопрос усиления противовоздушной обороны, предоставление дальнобойного оружия – остаются сверхважными», – подчеркнул украинский главком.

Киев, Иван Бабурин

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