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Конфликт на Украине

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Четверг, 9 марта 2023, 09:06 мск

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В нескольких областях Украины прогремели взрывы

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога. Сообщается о взрывах на энергетических объектах. В Киеве часть жителей остались без электричества.

По данным местных СМИ, взрывы слышны в Харькове, Николаеве, Днепре, Кривом Роге, Запорожье, Житомире, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Тернопольской областях. В Одессе был поврежден объект энергетической инфраструктуры.

Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил информацию о взрыве в Голосеевском районе. Применяются превентивные отключения света. В настоящее время без электричества остаются примерно 15% потребителей, сообщил глава города.

В Святошинском районе украинской столицы, по словам Кличко, есть двое пострадавших. «Все службы направляются на место. Горят авто во дворе одного из жилых домов», – заявил мэр.

Кроме того, «Укрзализныця» сообщила о задержках поездов. По данным компании, несколько участков железной дороги обесточены, задействованы резервные тепловозы. В результате пять составов задерживаются более чем на час, еще 10 – более чем на полчаса.

Киев, Зоя Осколкова

© 2023, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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