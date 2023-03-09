Спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый в четверг, 9 марта, заявил, что генсек НАТО Йенс Столтенберг подходит «прагматично»к оценке обстановке, сложившейся в Артемовске (Бахмуте), не понимая сложившуюся ситуацию, – сообщают украинские СМИ.

Комментируя высказывание генсека НАТО о том, что Украина может потерять Бахмут в ближайшие дни, Череватый в эфире телемарафона сказал: «Они к этому подходят чисто прагматично, с сухими расчетами, иногда не понимая, что украинцы за год войны наработали намного большую стойкость, нестандартность действий и мощность тактических решений».

Ранее глава киевского режима Зеленский в интервью CNN заявил, что «Артемовск (Бахмут) не должен быть окружен. ВСУ, обороняя город, готовятся к контрнаступлению».

Киев, Иван Бабурин

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