Данилов: В НАТО должны знать – украинцы погибают за их интересы

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов в четверг, 9 марта, заявил, что украинские военные погибают за интересы стран НАТО, – сообщают украинские СМИ.

В эфире ток-шоу «Говорит большой Львов» Данилов сказал: «Нам нужно начать говорить вслух Западу – мы знаем, что защищаем не только себя, мы защищаем страны НАТО. Страны Балтии, Польша… Мы сегодня воюем за них, кладем свои жизни».

Также глава спецслужб киевского режима заявил, что по его информации все больше украинцев выступают за мирные переговоры с Россией, и «это очень опасная тенденция».

Киев, Иван Бабурин

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