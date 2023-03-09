Зеленский призвал скорее вести санкции против российской атомной отрасли

Президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном ежевечернем видеообращении в четверг, 9 марта, призвал как можно скорее ввести санкции против российской атомной отрасли, – сообщают украинские СМИ.

В своем видеоролике вождь киевского режима говорит: «Просто уже по определению Россия не может быть добросовестным участником каких-либо отношений в атомной сфере. А значит, чем быстрее российская атомная отрасль окажется под санкциями, тем безопаснее будет миру. Нельзя оставить России никакой возможности использовать любые атомные объекты, где угодно в мире для террора».

Киев, Иван Бабурин

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