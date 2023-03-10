Наступление в Запорожской области может стать фатальным для Украины – Рогов

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что наступление в Запорожской области может стать фатальным для украинской армии и привести к краху киевского режима.

«Если вашингтонский обком даст команду Зеленскому начать наступление в Запорожской области, то это может стать фатальным для всего киевского режима и украинской армии», – цитирует Рогова РИА «Новости». Он добавил, что ВСУ «получат сполна», если «сунутся к нам». «Это может стать концом режима Зеленского», – полагает Рогов.

Накануне врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил в эфире телеканала «Россия 24», что российские силы организовали «крепкую, двойную» глубокоэшелонированную линию обороны в регионе.

Ранее Рогов сообщал, что украинское командование формирует группировку для весеннего наступления на освобожденную часть Запорожской области, чтобы выйти к побережью Азовского моря и перерезать сухопутный коридор в Крым. Он считает высокой вероятность того, что ВСУ начнут наступление в конце марта – начале апреля.

Москва, Наталья Петрова

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